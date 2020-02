Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal stellen euch die Wahlberlinerin Alys aus Brasilien, der Moustache-Records-Vertreter Eliott Litrowski und Laura BCR von On Board Music ihre heißesten Tracks vor. Die Verkaufs-Seite repräsentiert dieses Mal mit den bei ihren Kunden beliebtesten Platten der OYE Record Store aus Berlin.

Alys (Berlin)

Alys (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Buco-Íncola – Distantia [Insurgentes]

02. Colapso – RHR [Omnidisc]

03. Dark Ecology – I.C.G [Meia-Vida]

04. Diving – Amanda Mussi [Unterwegs]

05. Election Funds – Sons Of Traders [Acero Records]

06. GEM – Isabassi [Fox & Hound Recordings]

07. Hindu – Kakubo [Meia-Vida]

08. Impermanence – Valesuchi [Mamba Negra]

09. Martírio – Martinelli [Yellow Island Records]

10. Monochromatic – Nørus [Gestalt Records]

Lieblings-LPs:

01. Pedra Preta – Teto Preto [Mamba Negra]

02. PQ – Saskia [QTV]

03. Dead Skin Cells – Kamikaze Space Programme [Osiris Music UK]

Eliott Litrowski (Moustache Records)

Eliott Litrowski (Foto: Presse)

Lieblings-Tracks:

01. Annie Hall – Verd Mar [CPU Records]

02. Siegward – Balmung Beam [SoHaSo 025]

03. Master Flashhh – Blue Eyes [Supergenious Records]

04. PQ17 – Somnus Ambulo [Nocta Numerica]

05. Koga – Survivor (M&M’s Techno Will Survive Mix) [OCP001]

06. Marching Machines – Lonesome (Fabrizio Mammarella Das Blue Remix) [Slowmotion Records]

07. Helena Hauff – Slim Filter [Return to Disorder]

08. Teslasonic – Positronic Brain [BAR Records]

09. Mararima – Freak Like U (Club Mix) [Royal Oak]

10. Voiski – Reaffirming Eternity [Ara]

Lieblings-EPs:

01. Shanti Celeste – Tangerine [Peach Discs]

02. Perko – The City Rings [NM Sleeves]

03. Beatrice Dillon – Workaround [PAN]

Laura BCR (On Board Music)

Laura BCR (Foto: Presse)

Lieblings-Tracks:

01. natural/electronic.system. – Scirocco [Tikita]

02. Vera Logdanidi – VPlanet [On Board Music]

03. Marco Shuttle – Ritmo Elegante [Spazio Disponibile]

04. Edit Select – Habitual 2 [Alpenglühen]

05. Felix K – Dub Version [Nullpunkt]

06. Tobias – The Wisdom of No Escape [Ostgut Ton]

07. Forest Drive West – Drift [Echocord]

08. Catherina Barbieri – Virgo Rebellion (Lucy Remix) [Stroboscopic Artefacts]

09. Korridor – Vi [De Stijl]

10. Agonis – Giant Hadron Collider [Kynant Records]



Lieblings-EPs:

01. Multicast Dynamics – Ancient Circuits [Astral Industries]

02. Men with Secrets – Psycho Romance and Other Spooky Ballades [The Bunker]

03. ASC – Realm of the Void [Auxiliary]

OYE Record Store (Berlin)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Credit 00 – Beats For The Streets [Mechatronica]

02. Des Meegan – Courage Of The Hero [Such Luxury]

03. Bomat – Classy Talk [Nervous]

04. The Oceans – Good Guy, Bad Guy (Pacific Dream)

05. YS – Music Angel [Pace Yourself]

06. Tumblack – Caraiba / Invocation [Spaziale]

07. Afrodesia – Episode One [Best]

08. Happa – Blue 07 [Whities]

09. Tassilo Vanhoefen – War Manual Of Gear [Neubau]

10. Tom Noble – Flashlight / Flashlight (Masalo Remix) [Rush Hour]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. Bufiman – Albumsi [Dekmantel]

02. Gil Scott-Heron – We’re New Again – A Reimaging By Makaya McCraven [XL]

03. Super Mama Djombo – Na Cambanca [Mar & Sol]