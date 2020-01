Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Ausgabe mit der in Berlin ansässigen Gigsta, Tangible Assets-Chef Stojche, der Amerikanerin Swan Meat und dem Kölner Plattenladen A-Musik.

Gigsta (Berlin)

Gigsta (Foto: Mailie Viney)

Lieblingstracks:

01. Aardvark – Monkey See [Deep Medi]

02. Myako – Liquid Plant [Krakzh]

03. TSVI – Labyrinth [Nervous Horizon]

04. Evol – Wabbit Trax 4 [Diagonal]

05. Elissa Suckdog – Dudes Try (Naughty White Label Bootleg feat. King Princess) [edog]

06. Unknown Artist – Ride With Me [Ghost Phone]

07. Badsista, Mc Morena – Soca Sem Parar #2K20 [self-released]

08. Yre Den – Silk Evade [Spa Recordings]

09. Théo Müller – Dub Salvation [Vernacular]

10. Philipp Matalla – Bango [Optimo Music]

Lieblings-LPs:

01. Ma – Ama [Morphine Records]

02. Ulla Straus / Oceanic – Plafond 4 [Bakk]

03. VA – FTP Bootlegs vol. 1 [FTP]

Stojche (Tangible Assets, Berlin)

Stojche (Foto: Presse)

Lieblingstracks:

01. D.I.E – Move Your Body [Clone West Coast Series]

02. Stephen Brown – Sweet nothing EP [A.r.t.less]

03. Lost Trax – Surface Treated [Delsin]

04. Sixtyone – The Locks [Verdant]

05. DJ Deeon – Funk City [Chiwax Classic edition]

06. Skudge – Grain [Sungate]

07. Alex Jan – Future Funk [DMK]

08. Roberto Bosco – il Crononauta [Sonorous Waves]

09. Detroit’s Filthiest/ DJ Overdose – When cities collide VI [RotterHague]

10. O. Bash – Jubilee [Trule]

Lieblings-LPs:

01. Conforce – Dawn Chorus [Delsin]

02. ERP – Exomoon [Forgotten Future]

03. The Advent – Shadows [Mord]

Swan Meat (Infinite Machine, Washington, D.C.)

Swan Meat (Foto: Frederike Wetzels)

Lieblingstracks:

01. Swan Meat – Lisp (Sonia Calico Remix) [self-released]

02. DJ Loser – Serotonina Discotek [self-released]

03. DJ Fingerblast – Nang [Aeronema]

04. Xiao Quan – Righteous Invasion [Hangman Satellite]

05. Deevai – Hallo Berlin [Carcères Records]

06. DJ Ruan – Dip it Low [BUILD]

07. Boa – Duvet (Butterfly’s Cyberia Remix) [self-released]

08. Swan Meat – Suckling [Infinite Machine]

09. Bulma – Murder [self-released]

10. Kas:st – Hell On Earth (999999999 Remix) [Flyance Records]

Lieblings-LPs:

01. t+pazolite – Answer from X Girlz [C.H.S.]

02. Ytem – Riddled Form [Merci Jitter]

03. The Jesus Lizard – Goat [Touch and Go]

A-Musik Köln

A-Musik (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts:

01. Konrad Kraft – Oval LP [Auf Abwegen]

02. Jo Zimmermann – Die Pute nascht am Berg der Erkenntnis [Strzelecki Books]

03. Roy Montgomery – Scenes from the South Island [Yellow Electric]

04. Anthony Moore – Pieces from the Cloudland Ballroom [Wah Wah Records]

05. MME dUO – awholerunboom [makiphon]

06. Robert Ashley – Automatic Writing [Lovely Music]

07. Star Searchers – Avatar Blue [Pacific City Sound Vision]

08. Mohammad Reza Mortazavi – Ritme Jaavdanegi LP [Latency]

09. Seefeel – Peel Session [Warp]

10. Brannten Schnüre – Durch unser zugedecktes Tal LP [Youdonthavetocallitmusic]