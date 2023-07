Die Groove DJ-Charts mit Kaiser, Olivia Mendez, Stojche, Temudo, VIL und Vincent Neumann

Kaiser

Tracks/EPs:

Border One – Light Trail [Token]

Dimi Angelis – ANGLS012 [ANGLS]

Rod20 – Woobel [Rod20]

Toru Katsuta – Interconnecta [Modwerks]

Sev Dah – Igman [Proletarijat]

Vinicius Honorio – Sem Rumo [Blueprint]

Sanna Mun – Duality [Katabasis]

Ignez & Rødhåd – Verdurous [WSNWG]

Lonefront – Exegesis I [Uncoiled]

Giri – Bene Gesserit [No Signal]

Alben/Compilations:

Various Artists – Mord x RYC [Reclaim Your City]

Shifted Phases – The Cosmic Memoirs Of The Late Great Rupert J. Rosinthrope [Tresor]

Dorisburg & Sebastian Mullaert – That Who Remembers [Spazio Disponibile]

Olivia Mendez

Tracks/EPs:

Sev Dah – Merak EP [Dust In Grooves]

Sanna Mun – Katabasis 002 [Katabasis]

TWR72 – Kit [Key Vinyl]

Deluka & Amotik – AMTK+001 [AMTK]

Kaiser & Forum – BIN002 [BINÄR]

Egotot – Under Pressure [SÈKS TAPES]

Blanka – Transversal EP [SK_eleven]

Blawan – Dismantled Into Juice [XL Recordings]

Eduardo de la Calle – Karma [Children Of Tomorrow]

Various Artists – ASPX presents Actualize Pt.1 [Rekids]

Alben/Compilations:

Decka x Roseen – Imaginary Places [Frameworks]

Nina Pixel – Ancestral Archeology [Weltschmerzen]

Surgeles – Triglav [Deeptrax Records]

Stojche

Tracks/EPs:

ERP – Apnea 103 [Apnea]

Fireground – Refreshing [Tresor]

Viktor Apo – Regenerate [a.r.t.less]

Fairmount Squad – Techno Hustlers [Hardbonder]

Mark Broom – Mutated Battle breaks Vol.4 [ASPX]

Sev Dah – Proletarijat 11 [Proletarijat]

Temudo – Klockworks 37 [Klockworks]

Aubrey – Breaking Out [Solid Groove]

Chontane – Permanent [Mutual Rytm]

Stojche – Granada EP [Syncrophone]

Alben/Compilations:

Rod Modell – Captagon [Tresor]

Horace Andy – Strickly Ranking [Patate Records]

Lee Perry – Megaton Dub [Upsetter Series]

Temudo

Tracks/EPs:

Chlär – Not Here For The Fame [Self Reflektion]

ORBE – Cephalon (Troy RMX) [ORBE Records]

Oscar Mulero – ZW Systems [Faut Section]

Nørbak – Norma (Temudo Remix) [NRBK]

Dimi Angélis – Purify [TH Tar Hallow]

Fresko – Problematico [Hayes]

Phara – Gate [PHAAR]

Temudo – Minus 2 [Klockworks]

Ø Phase – Wire [Modwerks]

Samuel L Session & Van Czar – Bones [Symbolism]

Alben/Compilations:

Surgeon – Crash Recoil [Tresor]

Al Wootton – We Have Come To Banish The Dark [Trule]

Eusebeia – X [Samurai Music]

VIL

Tracks/EPs:

Fresko – Problemàtico [Hayes Collective]

Windowseeker – Play with Me [Transatlantic]

Dauwd – Jean Rouch [Psssh Records]

Darling Farah – Fortune [Civil Music]

DJ Misjah – Red Velvet [Jericho]

Paul Mac – Tang [Fragmented Records]

Sansibar – Force Of Equilibrium [Kalahari Oyster Cult]

Bailey Ibbs – That’s Right [Night Service]

Phil Berg – Sinara [SK11]

Vince Watson – Subversion [Superbra]

Alben/Compilations:

Shed – Oderbruch [Ostgut Ton]

Tammo Hesselink – Beam [Nous’klaer Audio]

James Ruskin – Point 2 (2019 Remaster) [Tresor]

Vincent Neumann

Tracks/EPs:

Sol Ortega – Waiting For You (Narciss’ Always Late Remix) [Unitas Multiplex]

Amotik – Sattar [Amotik]

DJ Bone – Celestial Circuits [Subject Detroit]

Taken Name III – Half Life [Stockholm Ltd]

Zisko – Making Of A Desire [Drawner]

Vinicius Honorio – Sem [Blueprint]

Sterac – Hop On [Crowd]

Mikrotakt – Merge Between Realities [Mikrotakt]

Volpe – Continuous Interaction [Sungate]

Pfirter & Grindvik – Eliptic [Illegal Alien]

Alben/Compilations:

Brian Eno – Thursday Afternoon [Virgin]

Deicide – Legion [R/C Records]