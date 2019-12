Foto: Press (Caribou)

Die im Oktober erschienene Single „Home“ ließ Raum zum Rätseln: Wird es ein neues Album geben? Nun ist es soweit, mit der Veröffentlichung von „You And I“ bestätigt Dan Snaith alias Caribou sein neues Album für 2020. Zwölf Tracks umfasst die Platte, und die beiden vorab veröffentlichten Singles lassen mit ihren Vocals ein poppiges Werk erahnen.



Es ist Snaith‘ erstes Album in fünf Jahren, zuletzt erschien Our Love im Oktober 2014. Suddenly wird ab dem 28. Februar via City Slang erhältlich sein. Lest hier unser Feature über Caribou vom Oktober 2014 und hört unten „You And I“:

Caribou – Suddenly (Merge / City Slang)

01. Sister

02. You And I

03. Sunny’s Time

04. New Jade

05. Home

06. Lime

07. Never Come Back

08. Filtered Grand Piano

09. Like I Loved You

10. Magpie

11. Ravi

12. Cloud Song

VÖ: 28. Februar 2020

Format: Digital, LP & CD