Foto: Thomas Neukum (Caribou)

Fünf Jahre ist es her seit der letzten Veröffentlichung von Caribou, dem von Fans und Kritikern gleichermaßen gepriesenen Album Our Love. In der Zwischenzeit gab es zwar das ein oder andere Lebenszeichen von Dan Snaiths zweitem Alias Daphni, zuletzt lieferte er mit der Sizzling EP einen Sommerhit. Nun erschien überraschend der Track „Home”.

Im zweieinhalb Minuten kurzen Stück benutzt Caribou ein ergreifendes Sample aus Gloria Barnes‘ „Home“ mit ihrer klaren Kopfstimme. Zu imposanten Soulbläsern gesellen sich Harfenklänge und eine verspulte Gitarre, die das plötzliche Verhallen des Songs abschließt. Snaith spricht davon, dass das Sample ihn lange verfolgt habe. Das Stück soll in Zeiten von Veränderung auffangen, something to come home to sein. Der Track weicht von den oft aufwändigen Arrangements Caribous ab, ist ein fast geradliniger Soultitel, ohne auf die bekannte Wärme zu verzichten, die seinen Produktionen stets inneliegt.

Ob „Home“ ein Hinweis auf ein weiteres Album ist oder ein einzelnes Lebenszeichen, ist völlig unklar. Immerhin geht mit der Single die Ankündigung seiner Tourdaten für 2020 einher. Lest hier das GROOVE-Feature vom Oktober 2014 über Caribous letztes Album Our Love.

Caribou – Home ist auf verschiedenen gängigen Streamingplattformen verfügbar.



Daten zur Europatournee:



30 Mar – Brighton @ The Dome

01 Apr – Liverpool @ Invisible Wind Factory

02 Apr – Leeds @ O2 Academy Leeds

03 Apr – Manchester @ Victoria Warehouse

04 Apr – Glasgow @ The Barrowlands

05 Apr – Birmingham @ O2 Academy Birmingham

06 Apr – Bristol @ O2 Academy Bristol

07 Apr – London @ O2 Academy Brixton

21 Apr – Hamburg. DE @ Grosse Freiheit 36

22 Apr – Leipzig, DE @ Werk 2

23 Apr – Prague, CZ @ Forum Karlin

24 Apr – Vienna, AT @ Gasometer

25 Apr – Munich, DE @ Muffathalle

26 Apr – Zurich, CH @ Kaufleuten

27 Apr – Paris, FR @ L’Olympia

28 Apr – Cologne, DE @ E-werk

29 Apr – Utrecht, NL @ Tivoli Vredenburg / Ronda

30 Apr – Brussels, BE @ Les Nuits Botanique / Chapiteau – Botanique

11 Jul – Dublin, IE @ Iveagh Gardens

15 Aug – Berlin, DE @ Zitadelle / Caribou and Friends