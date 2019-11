Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal dem Techno-Urgestein Freddy K, der das Label Key Vinyl betreibt – das geht nachdrücklich aus seinen Charts hervor. Auch dabei: der Kolumbianer Merino. Er hat kürzlich das nennenswerte Tape Intuición für Semantica Records produziert. Nicht zu vergessen: Mor Elian. Die in Berlin ansässige DJ verschafft sich regelmäßig mit Produktionen auf ihrem Imprint Fever FM Gehör. Der Platz für den Plattenladen ist diese Woche für Side One aus Warschau reserviert.

Freddy K (Key Vinyl/ Berlin)

Foto: Press (Freddy K)

Lieblingstracks:

1. Ausgang – Output Remixes [KEY Vinyl]

2. Linear Search – The Empty House On The Left [Dynamic Reflection]

3. Ctrls – Kontekst [KEY Vinyl]

4. Kaiser – Mistery Of Emptiness [KSR]

5. Benales – Kernel [KEY Vinyl]

6. Rene Wise / Deano – Split 2.0 [Knowledge Imprint]

7. Border One – Kurtosis [KEY Vinyl]

8. Lenson / Thanos Hana – TAR004 [Tar Hallow]

9. Vela Uniform / Blawan – Kratos [KEY Vinyl]

10. Various Artists – 5 Part 2 [Float Records]

Lieblingsalben:

1. Planetary Assault Systems – Plantae [Ostgut Ton]

2. The Advent – Shadows [Mord Records]

3. Paranoid London – PL [Paranoid London]

Merino (Semantica Records/ Medellín)

Foto: Jack Dizz (Merino)

Lieblingstracks:

1. Monrella – Keeper Eye [Trauma Collective]

2. Ruhig – Etreteat [AWRY]

3. Mike Parker – Dragonesque [Geophone]

4. Dimi Angelis – Seekers [Mord]

5. Svreca – Peel A Tangerine [Pris Remix]

6. Adriana López – Awa [Stroboscopic Artefacts]

7. CUB – Teenage Fists [Downwards]

8. Donato Dozzy – 12H.3 [Presto!?]

9. Gamba – Hessian [Version]

10. Mohammad Reza Mortazavi – Taken By The Wind [Latency]

Lieblingsalben:

1. Rrose – Hymn To Moisture [Eaux]

2. Tribe Of Colin – Age Of Aquarius [Honest Jon’s]

3. Merino – Intuición [Semantica]

Mor Elian (Fever FM/ Berlin)

Foto: Press (Mor Elian)

Lieblingstracks:

1. Rhyw – Lurk Late [Seilscheibenpfeiler]

2. Chevron – Chemistry Radio 02 [Chemistry Radio]

3. VTSS – Sober Raving [Hellcat]

4. Kamikaze Space Programme – Leyland DAF 45 [WNCL Recordings]

5. Viers – 1 Megabyte of Rave Juice [Steel City Dance Discs]

6. Lewski – Occultation [Patron Records]

7. Piezo – Parrots [Version]

8. Galaxian – External Observer [Illian Tape]

9. Call Super & Parris – Chiselers Rush [Cargo Records]

10. A Sagittariun – Along Black River [Elastic Dreams]

Side One Warschau

Foto: Wojtek (Side One Warschau)

Verkaufs-Charts für Singles:

1. Various Artists – TVPC Sampler Vol. 6 [The Very Polish Cut [Outs]]

2. Chino – The Cave [Syntetyk]

3. Rare Silk – Storm [Emotional Rescue / Be With Records]

4. Various Artists – Music For Nobody [Muzyka Dla Nikogo]

5. Various Artists – Domownicy Różnoracy Cz.1 [Dom Trojga]

6. Psychemagik – Undercover Lovers Vol. 1 [Psychemagik]

7. Herbert – I Hadn’t Known (I Only Heard) [Accidental Jnr]

8. Psychemagik – Undercover Lovers Vol. 2 [Psychemagik]

9. Simone – Mabsouta [Thank You]

10. Locked Club – Svoboda [Private Persons]

Verkaufs-Charts für Alben und Compilations:

1. Sun Ra Arkestra – Live In Kalisz 1986 [Lanquidity]

2. DJ Harvey / Various Artists – DJ Harvey Is The Sound Of Mercury Rising: Volume II [Pikes]

3. Gaijin Blues – Gaijin Blues II [Shapes Of Rhythm]