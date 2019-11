Foto: Press (Kappa Futur)

Das Kappa Futur geht in diesem Sommer bereits in die neunte Runde und hat sich vorgenommen, dabei – wie kann es anders sein – sein bislang größtes Feuerwerk abzufackeln. Am 4. und 5. Juli empfängt der ausladende Parco Dora im Herzen Turins, der mit seinen riesigen Stahlpfeilern zu beeindrucken weiß, abermals einige der größten Namen der Szene. Im letzten Jahr bespielten beispielsweise Amelie Lens, Gerd Janson, Nina Kraviz oder Derrick May Norditaliens Industriemetropole. Ein Resümee des Kappa Futur 2019 findet ihr hier.

Stream: Kappa Futur-Aftermovie

Kappa FuturFestival 2020

4. und 5. Juli 2020



Line-Up: noch nicht bekannt



Tickets: Wochenendpass 65€, VIP-Pass 200€



Parco Dora

Turin