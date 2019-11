Foto: Tom Durston (Levon Vincent)

Der DJ und Produzent Levon Vincent hat heute, am 22. November, sein drittes Studio-Album World Order Music auf seinem eigenen Imprint Novel Sound veröffentlicht. Die Platte enthält 11 Tracks und ist sowohl digital, als auch im limitierten 3×12 Vinyl-Format verfügbar.

Inhaltlich ist World Order Music von Levons Erlebnissen inspiriert – seinen DJ-Gigs, dem Brexit-Chaos und einem kleinen Companion: Seiner Studio-Katze. Auf dem neuen Werk experimentiert er mit Einflüssen aus der New Yorker House Szene – seiner Heimat – sowie mit UK-Rave und komplexen Rhythmen.

Als Überraschung bietet der Musiker das Album bis zum 28.11. kostenlos über WeTransfer an. Natürlich könnt ihr ihn auch für seine Arbeit honorieren, etwa auf seiner Bandcamp-Seite oder im Plattenladen. Weitere Infos zum künstlerischen Schaffen von Levon Vincent gibts außerdem im GROOVE-Interview von 2018.

Levon Vincent – World Order Music (Novel Sound)

Tracklist:

1. Kiss Marry Kill

2. Flowers For Algernon

3. World Order Music

4. Reverse Stockholm Syndrome

5. The Vampire Lestat

6. She Likes To Wave To Passing Boats

7. Ratios III

8. Opening

9. And It Don’t Change

10. Diane Fossey

11. Back To The Grind

Format: 3×12″, Digital

VÖ: 22. November 2019