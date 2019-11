Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit AIROD aus Paris, Counterchange-Betreiber Inland, Broken-Beat-Experte Neinzer und dem in Bogotá ansässigen Discos Paradisco Store. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge:

AIROD

Foto: Press (AIROD)

Lieblingstracks:

1. Deadmau5 – Right This Second [Maustrap]

2. The Chemicals Brothers – It Doesn’t Matter [Astralwerks]

3. The Prodigy – Breathe [XL]

4. Identified Patient – Siffon Affair [Common Thread]

5. G-Force – Feeling (Gaetano Parisio Remix) [Genetic Recordings]

6. Reeko – Psychiatric Hospital [Mental Disorder]

7. Steve Stoll – Gimme A Hit [The Blak Label]

8. WJ Henze – Passenger Security [Delirium Red]

9. Gosub – Earth Recompile [Frustrated Funk]

10. D.A.V.E The Drummer & Pattrix – Headcorn [Apex Recordings]

Lieblingsalben:

1. The Chemicals Brothers – Dig Your Own Hole [Virgin Records]

2. Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon [Harvest]

3. The Prodigy – The Fat Of The Land [XL Recordings]

Inland

Foto: Ben Palhov (Inland)

Lieblingstracks:

1. Stefan Alexis – Mind Dweller EP [Counterchange]

2. Aiken – Stratum [Symbolism]

3. Marco Faraone – Matter Of Perspective (Efdemin Remix) [Uncage]

4. P. Lopez – Stacks [LPZ Records]

5. Portrait – Energy Band EP [Our Circular Sound]

6. Cassegrain – Subtle Sabotage [Arcing Seas]

7. Underworld & Ø [Phase] – Give Me The Room [Smith & Hyde Productions]

8. Kuf – Hardchord [Arsenik]

9. Burnt Friedman – Colapse Of Meaning [LMD]

10. Aadja – Spiral Tunnel [Pushmaster Discs]

Lieblingsalben:

1. Underworld – Drift Songs [Smith Hyde Productions]

2. Jas Shaw – Exquisite Cops [Delicacies]

3. Jeff Mills – Sight Sound and Space [Axis Records]

Neinzer

Foto: Mailie Viney (Neinzer)

Lieblingstracks:

1. Joy O – Burn (Ft. Infinite & Mansur Brown) [Hinge Finger]

2. Otik – Four Feet (Metrist Remix) [Boogie Box]

3. Yaeji – One More (Object Blue remix) [Yaeji]

4. Cio D’Or – Wirbelkraft [Prologue]

5. BFTT – Like [Gobstopper Records]

6. Pugilist – Ruins [Temple of Sound]

7. rRoxymore – Energy Points [Don’t Be Afraid]

8. Kolida Babo – Exodus (Coby Sey Rework) [Kolida Babo Self-Released]

9. Vesu’s – Wandering Grass Lizard [Going Good]

10. Konduku – Sonsuz Rüzgar [Nous’klaer]

Lieblingsalben:

1. Phillip Otterbach – The Rest Is Bliss [Knekelhuis]

2. Oren Ambarchi – Simian Angel [Editions Mego]

3. Sebastian Mullaert – A Place Called • Inkonst [Kontra-Musik]

Discos Paradisco Bogotá

Foto: Javier Cruz (Discos Paradisco Bogotá)

Verkaufs-Charts für Singles:

1. Boyd Jarvis – The Music Got Me [Ransom Note]

2. G.A.N.G. – KKK [Best Records Italy]

3. A Number of Names – Sharevari [Carpriccio Records]

4. Jaquarius – Love Is Happiness [Rockin House]

5. Kel-Air & Band Band – Tuareg [ZYX Music]

6. Dwight Sykes & Jahari – Fire & Desire [Peoples Potential Unlimited]

7. Gladkazuka – O Fenômeno Do Menino [Gop Tun]

8. Whodamanny – The Dance Sucker [Periodica Records]

9. I Blagueur – Balla? No! / Ti ‘d Bale? [Dualismo Sound]

10. Dopplereffekt – Tetrahymena [Leisure System]

Verkaufs-Charts für Alben und Compilations:

1. Metro Area – Metro Area LP [Environ Records]

2. ESG – Moody LP [99 Records]

3. Tolouse Low Trax – Mask Talk LP [Karaoke Kalk]