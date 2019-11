Logo: Press (Blackest Ever Black)

Über verschiedene News-Seiten wurde bekannt, dass Blackest Ever Black seinen Betrieb einstellt. Als letzte Veröffentlichung erschien im Oktober die Compilation A Short Illness From Which He Never Recovered. Als Hinweis hieß es im Instagram-Post: „Some deaths take forever…”.



Mit vertreten sind auf der Platte unter anderen Carla dal Forno, Scythe, Bridget Hayden, Hypnotic Sleep und Ian Martin.

Hört hier in die Compilation rein:

Various – A Short Illned From Which He Never Recovered



Side 1

A1 Scythe – Flower, Drop

A2 Lightning In A Twilight Hour – The Munich Post

A3 Unchained – Gray D’Aboukir

A4 Hypnotic Sleep – De Dröigen Blaar

A5 Jam Money – Dawn Swoop



Side 2

B1 Bridget Hayden – Solace

B2 Brainman – Kilonovo

B3 Carla dal Forno – Blue Morning

B4 Ian Martin – Missing Realism

B5 The Fulmars – Fish On



Format: 12″

VÖ: 16. Oktober