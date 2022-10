Mein Plattenschrank: Levon Vincent

Obwohl er seit den späten Achtzigern als DJ aktiv ist, hat Levon Vincent die stilprägende Zeit des New York House in den frühen Neunzigern mehr oder weniger verpasst. Aber Vincent leidet nicht darunter, Nachgeborener zu sein. Eher zehrt seine Musik von der nachdenklichen, reminiszenten und bisweilen etwas melancholischen Stimmung, die sich daraus ergibt.

Mit den NY-House-Gassenhauern von Masters At Work, Todd Terry oder Kerri Chandler hat er wenig am Hut. Sein großes Vorbild ist Ron Trent mit seinem sphärischen, entrückten, spirituellen Sound, dem Vincent eine elektronische Färbung gibt, indem er ihn mit europäischen Einflüssen verschmilzt. Trents Musik handelt vom afroamerikanische Musikerbe allgemein – Vincents Plattenschrank kreist darum, wie diese Musik die Stadt New York in den Achtzigern geprägt hat und wie ab deren Ende Einflüsse von jenseits des Atlantiks zum Tragen kamen.