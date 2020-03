Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Woche mit dem Australier Roman Wafers alias Bell Towers, der DJ und Weeeirdos-Veranstalterin LOLSNAKE und Oren Marzam aus Israel. Freut euch auf Tunes von Rex The Dog, Tornado Wallace, Neinzer oder Roza Terenzi. Die Verkaufs-Seite repräsentiert dieses Mal der Berliner Plattenladen Bikini Waxx Records aus der Manteuffelstraße.

Bell Towers (Berlin)

Bell Towers (Foto: Presse)

Lieblings-Tracks:

01. Outtake – Bar Etoile (Movie Starr Mix) [Codek Records]

02. Wolfram – Automatic Dub (Rex The Dog Remix) [Public Possession]

03. DJ Paulo – Guiar Pela Cidade [Paraíso]

04. 6tizen – ILTDUM (Bell Towers Remix) [Slowciety]

05. B(if)tek – We Think You’re Dishy [Murmur]

06. Lisa – Stand Up And Sing [High Energy]

07. 95Bones – Silver Surfer [Sample Delivery]

08. Lujiachi – 夜行 (Samo Dj Welcome to the Dive Remix) [禁 JIN]

09. DJ City – Teenage Sexdrive [Born Free Records]

10. HVL – No Comply [Hypercolour]

Lieblings-LPs:

01. Space Ghost – FREE 2 B [Apron Records]

02. Bell Towers – Junior Mix [Public Possession]

03. Tornado Wallace – Midnight Mania [Optimo Music]

LOLSNAKE (Berlin)

LOLSNAKE (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Caveman LSD – I’m Broke [City-2 St. Giga]

02. Various Artists – BODYCOUNT vol.1 [BODYCOUNT]

03. Pokies – Once A Week (DJ Borderforce Southern Inferno Mix) [Hot Concept]

04. Various Artists – Mysteries Vol. 1 [Violent Cases]

05. Neinzer – Whities 025 [Whities]

06. DALO – Punch [ESP Institute]

07. KARMA SHE – My Naked Devotion [Martin Hossbach]

08. S Ruston – Narcosexual [Suspension]

09. Abgewandt – Never Regular [Purest Health]

10. Various Artists – External Affairs [777 Recordings]

Lieblings-LPs:

01. Various Artists – Radiant Love International Women’s Day Compilation [Radiant Love]

02. Various Artists – Ground Control [UTE.REC]

03. AceMo – Existential [Not On Label]

Oren Marzam (Berlin)

Oren Marzam (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Eris Drew – Fluids of Emotion [Interdimensional Transitions]

02. Subtle Houzze – Controversy [Container Records Hamburg]

03. Nick The Records, Dan And The No Commercial Value Band – Ep 6

04. Masarima – Freak Like U [Royal Oak]

05. Alec Falconer – 2XGREEN [2XGREEN]

06. Jonas Friedlich – Gizzea EP [Private Persons]

07. INTe*ra – Aqueduct [Acting Press]

08. DJ Pegasuz & Donnay – Endless Mief #3 [Hamsa International]

09. Biri – Process Is Forever [Counterchange Recordings]

10. Dawl – Break It Down [Haws]

Lieblings-LPs:

01. Roza Terenzi – Modern Bliss [Planet Euphorique]

02. Joey Anderson – Rainbow Doll [Avenue 66]

03. Delroy Edwards – Slap Happy [L.I.E.S. Records]

Bikini Waxx Records (Berlin)

Bikini Waxx Records (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Foehn & Jerome – Toboggan Run [Quirk]

02. YS ‎– Music Angel [Pace Yourself]

03. Antonio – Hyperfunk [Dark Groove Records]

04. N-Gynn ‎– Dark Side Of The Moon EP [Pleasure Club]

05. Adam Collins ‎– 2 Turntables EP [Real Deal Records]

06. Neotropical ‎– South Atlantic Anomaly [Sketches Records]

07. Various ‎– Small Hours 003 [Small Hours]

08. S. Moreira & Indi Zone ‎– Santergio & Sergiago [Slow Life]

09. SHKN ‎– domesticated003 [Domesticated]

10. Underground Resistance ‎– World 2 World [Underground Resistance]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. Fumiya Tanaka – Right Moment [Perlon]

02. Robert Dietz ‎– MySpace [Dissolute]

03. Yoshio Ojima ‎– Une Collection Des Chaînons II: Music For Spiral [Wacoal Art Center]