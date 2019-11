Foto: Earth Agency (Andy Stott)

Der aus Manchester stammende DJ & Produzent Andy Stott hat am 8. November nach dreijähriger Veröffentlichungspause die EP It Should Be Us auf seinem Hauslabel Modern Love veröffentlicht. Die Platte bietet gewohnt vielschichtigen Dub-Techno und düstere Bassmusik und beinhaltet als Doublefold-Vinyl acht Nummern plus Digital-Bonustrack.

Die Songs hat Andy Stott, der auch unter dem Alias Andrea bekannt ist, über den Sommer hinweg aufgenommen. Für 2020 hat der Musiker auch schon Pläne: Es soll ein neues Album kommen. Sein letzter Longplayer Too Many Voices erschien 2016 als Nachfolger des vielgepriesenen Luxury Problems. Genaue Details zum neuen Album sind noch nicht bekannt.

Andy Stott – It Should Be Us (Modern Love)

Tracklist:

01. Dismantle

02. Promises (Download only)

03. Collapse

04. It should be us

05. Take

06. Not This Time

07. 0L9

08. Ballroom

09. Versi

Format: Vinyl, Digital

VÖ: 08. November