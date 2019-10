Foto: Electronic Beats (Leigh Sachwitz)

In der aktuellen Folge des Telecom Electronic Beats Podcasts begleitet Host Gesine Kühne die DJs und Veranstalter Daniel W. Best und Alex Gallus durch eine Reise in die Zeit der 90er Jahre Berlins. Als sich die beiden vor über 20 Jahren kennengelernt haben, steckten sie schon mitten drin in der Clubkultur der pulsierenden Hauptstadt. Alex Gallus stand damals hinter der Theke des Berliner Plattenladens Such A Sound und legte später in Clubs wie dem King Size oder der Bar Tausend auf. Daniel W. Best etablierte sich Mitte der 90er als DJ und Partyveranstalter und war die treibende Kraft der Labels Sonarkollektiv – auch heute ist er mit seinem Deep House Label Best Works Records fester Bestandteil der Szene.

Die Musikschaffenden teilen Erinnerungen an die Zeit nach dem Mauerfall, vom Leerstand in Ostberlin, Abenden in legendären Clubs wie dem WMF oder ChaCha sowie dem Wert einer Platte in der Phase des Umbruchs. Das Gespräch mündet in einer Bilanz über die Veränderungen der Clubkultur durch die Digitalisierung und der Frage, wie Vinyl und digitale Musik den heutigen Sound definieren.

Ihr könnt den Podcast auch bei Spotify oder Apple Music hören.