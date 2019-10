Foto: Natalia Luzenko (Dominik Eulberg)

Das SEMF, Kurzform für den etwas sperrigen Namen Stuttgart Electronic Music Festival, lädt am 14.12. zum bereits 13. Mal zum großen Rave am Jahresende. In der Messe Stuttgart regiert erwartungsgemäß bretternder Bigroom-Sound, der die etwa 18.000 Besucher in seinen Bann zieht. Techno repräsentieren dabei Vertreter*innen wie Amelie Lens oder Chris Liebing. Für die melodischere Seite sind Dominik Eulberg mit einem Live-Set oder Rainer Trüby zuständig, während Konstantin Sibold (b2b Kevin de Vries) oder SHDW & Obscure Shape für Lokalkolorit stehen.

SEMF 2019

14.12.2019



Line-up: AKA AKA, Amelie Lens, ANNA, Artbat, Chris Liebing, Deborah de Luca, Dominik Eulberg (live), Pappenheimer b2b Kerstin Eden, Faden, Karotte, Klangkuenstler, Kobosil, Konstantin Sibold b2b Kevin de Vries, Marius Lehnert, Monika Kruse, Moonbootica, Neelix, Oliver Koletzki, Pilocka Krach (live), Pretty Pink, Rainer Trüby, Reinier Zonneveld (live), SHDW & Obscure Shape, Sven Väth, Township Rebellion



Tickets: 52€ / VIP 125€



SEMF 2019

Messe Stuttgart