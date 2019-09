Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit Iron Curtis, Perel und Vermeer. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

Iron Curtis (Achterbahn D’Amour, Berlin)

Foto: Kai von Kotze (Iron Curtis)

Lieblingstracks:

Adam Strömstedt – Redfern EP (Kann) Alto Bloom – Fabian Nordwind Russell E.L. Butler – Hat Hair London Modular Alliance – Peach hat (A.R.T.) M Salaciak – Degra’s Vision (Cosmic Tones) Johannes Albert – Vision Utopia (Uncanny Valley) Lone – Young Star Cluster (Ancient Astronauts) Andy Mac – Dawner (Zam Zam) Christopher Rau – Snoopy Iron Curtis – …And The Temper (Office)

Lieblingsalben:

Lerosa – Bucket of eggs (Acid Test) Malin Genie – Anthopomorphic Sympathy (Malin Genie) Terrace – Round up (Djax Up)

Perel (DFA/Berlin)

Foto: Nora Heinisch

Lieblingstracks:

Wolfram feat. Peaches – Automatic [DFA Records] Chaos In The CBD – Hydrate [Mule Musiq] DJ E$crow – Pattern (BEAT) [world music] Tamburi Neri – Pechino [Optimo Music Digital Danceforce] Perel – Karlsson – Bloody Mary’s Cats on Acid Remix [Uncanny Valley] Snoop Dogg – I C Your Bullshit [Doggystyle Records] Princess Nokia – Anomaly [Rough Trade Records] Alicia Keys – Feeling U, Feeling Me (Interlude) [Sony Music Entertainment] Ross From Friends – Epiphany (Edit) [Brainfeeder] Chemical Brothers – Eve Of Destruction [Virgin EMI Records]

Lieblingsalben:

Move D – Building Bridges [Aus Music]

Vermeer (Selected/Berlin)

Foto: Privat (Vermeer)

Lieblingstracks:

Rose & Ulysse – Vanda (Edit Select Remix) [Edit Select Records] Neel – Vanadio [Token] Architectural – Melted [PoleGroup] Xanexx – Swaying Lights (Refracted Remix) [Scopavik] Aurora Halal ‎- Eternal Blue (Wata Igarashi Crossing Remix) [Mutual Dreaming Recordings] 400PPM – Everyday Extinction [Avian] PixFoil – Monkey Chant [Eklere] Terence fixer – Orion [NovaMute] Primal Code – Vachir [Semantica] Grand River – Flies [Spazio Disponibile]

Lieblingsalben: