Foto: The Prodigy (Facebook).

The Prodigy haben ihre Rückkehr ins Studio bekanntgegeben. Zusammen mit einem Foto von Liam Howlett schrieb die Band auf Facebook: „Back in the studio making noise.. brand new Prodigy tunes are gonna roll, boooom“

Vor knapp einem halben Jahr verstarb der Frontmann Keith Flint, die geplante Tournee für 2019 wurde daraufhin abgesagt. Zum ersten mal seit Flints Tod deutet The Prodigy neue Produktionen an. Ob die Stimme des Frontmanns auf den neuen Produktionen zu hören sein wird und wann mit ersten Releases zu rechnen ist, ist bislang unklar.