Dee Diggs (HalfMoonBK, New York)

Die in Brooklyn lebende DJ hält es mit Musik wie mit ihrer Identität: sie möchte sich nicht von Normen begrenzen lassen. Zuletzt beehrte sie das Fuchsbau Festival mit einem gleichermaßen treibenden wie emotionalen Closing-Set. Dieses Wochenende spielt sie im ://about blank auf der „Buttons All Up In My Grill„-Party, ihre Set-time ist Sonntag, 06-10 Uhr.

Dee Diggs von Oluwakemi Oritsejafor

Lieblingstracks:

Monique Bingham – You Me World (Distant Music Mix) – (House Afrika) benDavid Alvarado – Aurora (Original Mix) – (Power Music) USG feat. Monica Elam – Life 4 Living (Vocal Life Mix) – (Rush Hour) Daphni – If (Original Mix) – (Jiaolong) Information Society – Hack 1/Charlie X – (Tommy Boy Music) Byrell the Great feat. FatFemme & Princess Precious – Funny Munny –

self-released Huey Mnemonic – Joyous Occasion (Nuclei Mix) – self-released Ase Manual – Shakti (New Position) – Like That Records Moodymann – I’ll Provide – KDJ Records Ariel Zetina – I Miss The Sea – Majia Records

Lieblingsalben:

Soul II Soul – Club Classics Vol. One – (Virgin Records) Vince Watson – Biologique – (Alola records) Rave Tuga (all Volumes) – (Rave Tuga)

CEM (Herrensauna, Berlin)

Cem von Ana Tabatadze

Lieblingstracks:

Client 03 – Hope Repeater – (Astrophonica UK) Martyn – Odds Against Us – (Ostgut Ton) Privacy – Autonegotiation – (Klakson) Cocktail Party Effect – Shattered Retina – (Tectonic) Various Artists – Of Paradise Vol. 2 – (Of Paradise) Hector Oaks – We Met under the Strobe Light – (OAKS) Various Artists – Permanent Dystopi a: Configuração do Lamento Remixes – (DEAFKIDS) TEXTASY – TEXAS TERRORTECH MIXTAPE PT. 1 – (FTP) Martinelli – Sem Sono – (Mamba Recs) Katatonic Silencio – Emotional Gun – (Cyberspeak Music)

Lieblingsalben:

Juan Ramos – The Problem With Ambiguity and Finding Space –

(ESP Institute) J-Zbel – Dog’s Fart Is So Bad The Cat Throws Up – (BFDM) E-Saggila – My World My Way – (Northern Electronics)

Vivian Koch (Mojuba Rec/Omnidisc, Berlin)

Vivian Koch (Pressebild)

Lieblingstracks:

Mirage – Calibre (Signature Records) SBC – Prisma (Nous’klaer) Dean Grenier – Cascade (Omnidisc) London Modular Alliance – Harnessed Black Holes (ART) Stojche – Compassion (a.r.t.less) Barker – Cascade Effect (Ostgut Ton) Response & Pliskin – Persecution (Western Lore) DjRum – Showpeel Pt.3 (R & S Records) Blue Closet – Dreaming Of Paradise (Mojuba Records) Radioactive Man – Goodnight Morton (R.G.C Records)

Lieblingsalben: