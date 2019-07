Stanulewicz führt laut Gazeta Lubuska ins Feld, dass sich das Festival auf einem als „Natura 2000“ klassifizierten Gelände befindet, in dem keine Veranstaltungen zugelassen sind. In den letzten sechs Jahren hinderte ihn das aber nicht dran, das Garbicz stattfinden zu lassen. Außerdem werden auf dem Festival Drogen konsumiert, argumentiert Stanulewicz. Die örtliche Polizei kann das aber nicht bestätigen.

Ryszard Stanulewicz reagierte nicht unmittelbar auf unsere Facebook-Nachfrage. Laut Gazeta Lubuska ist Stanulewicz zur Zeit im Urlaub.

Zur Zeit wird das Garbicz von einem Team von mehr als 300 Leuten aufgebaut. Die Macher des Festivals gehen nach wie vor davon aus, dass es stattfindet. Sie schreiben in der offiziellen Facebookgruppe: „We’d like to assure you, that there’s no reason to be worried. Regardless of the administrative activities and formal issues which are taken care of by the organizers of our festival, one thing is certain: We will see all of you for another amazing Journey in Garbicz from 1st – 5th Aug and can’t wait to welcome everybody once again.“