In Rauschen gehüllt treibt die Drum-Sequenz in „Cupid and Centaur“ das Energielevel stetig nach oben. Hallende Pads lösen die Spannung der geladenen Stimmung harmonisch auf und lassen alles in rhythmischer Eleganz verschmelzen. Hört hier die exklusive Trackpremiere von „Cupid and Centaur“!

Das SPEZIAL – Assembling Personal Realities EP – Spezial

01. Das SPEZIAL – Man Without Head

02. Das SPEZIAL – Cupid and Centaur

03. Das SPEZIAL – Daphne and Apollo

04. Das SPEZIAL – Side Show Budapest

05. Das SPEZIAL – Saviour Of The Primates

06. Das SPEZIAL – Feast Of The Fools

Format: Digital

VÖ: 01.08.19