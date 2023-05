Fritz Windish: Warm-up-Mix für die Festivalsaison

„House Music in its pure form is the baseline of this mix” – wahre Worte, die Fritz Windish den Hörer:innen für diese knapp 90 Minuten mit auf den Weg gibt. Weiter: „It is here to comfort you. Open your windows after a long winter and let the good vibes in. Clean your house and get ready for the summer.”

Diesem Befehl ist erst mal nichts hinzuzufügen. Wenn mittelfristig noch das Wetter mitspielt, lässt es sich zu Tracks von Makam, Rick Wade, Chaos in the CBD oder Galcher Lustwerk alias 420 sicherlich noch beschwingter schwofen.

Tacklist:

Chugga – Theme for the Buck Rogers Light Rope Dance (Deep Space Probe Remix by Terre Thaemlitz)

Takashi Himeoka – Ludwig

Jacques Bon & Drux – Celeste

Ben Kaczor – Uspon

Makam – Glacial Valley

G-Man – Luftblassen

Rick Wade – Nasty Night

Chaos in the CBD – Echolocation

Session Victim – Orbits of Dust

Jamie S – The Educator (A Tribute To Mike Huckaby)

BMW – Music

Piranhahead – Dancing Feels Like feat. GoddesStephanie

Genius of Time – Taurindo Shuffle

Soukie & Windish – New Order

Danny Tenaglia – Elements (The Chant)

OVEOUS x Don Kameras – Legacy

Norm Talley – Cosmic Waves

420 – Untitled 13