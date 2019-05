Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundclound und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Von jetzt an stellen wir Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts von einem Store oder Vertrieb vor. Und in der Mitte des Monats versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit Ben Sims, DJ Deep, Roberto Clementi und dem Amsterdamer Plattenladen Rush Hour.

Ben Sims

Lieblingstracks:

Surgeon – Raw Tracks 2 (Dynamic Tension) Tadeo – Night Spectrum (Symbolism LTD) DJ Deep – The Machine (Truncate’s Drum Workout) (Machine) Mike Storm – Experience Of Physicality (Symbolism LTD) Charles Green – Routes (Hardgroove) Floorplan – Nineteen (M-Plant) Cadans – Touch (Hardgroove) NKC – Honest Drums (3024) Beroshima – Interplugeaction (Somewhen Remix) (Dystopian) Ben Sims – Forever Beats (Neighbourhood)

Lieblingsalben:

The Exaltics – 2 Worlds (Clone) Special Request – Vortex (Houndstooth) Artefact – Monsoon (Semantica)

DJ Deep

Lieblingstracks:

DJ Deep – Mandrum (Deeply Rooted)

Marina Trench – MTME ( Fang Remix) (Deeply Rooted)

Point G – Talk (Sergie Rezza Remix) (Point G)

Deep Moments – Survey (Deep Moments)

Marina Trench – MTME (Kerri Chandler Unreleased Vocal Mix) (Deeply Rooted)

DJ Deep – Progression (Deeply Rooted)

Marina Trench – Navigo (DJ Deep Remix) (Deeply Rooted)

Point G – Talk (DJ Deep Remix) (Point G)

Deep Moments – DPR (Deep Moments)

Marina Trench – Ahead (Hugo LX Remix) (Deeply Rooted)

Lieblingsalben:

Pepe Bradock – What A Mess! (Atavisme)

Wilfred Percussion (Libreville)

V.A. – The Tuffest of the Tuffest (Warriors Dance)

Roberto Clementi

Lieblingstracks:

Geinst – Mantra (Arts Gallery) Michael Klein – Snapshot (Second State) Peder Mannerfelt – Life Without Friction (Seilscheibenpfeiler) VTSS – Self Control (Haven) Roberto Clementi – Plebiscite (Made Of Concrete) Secus – Enlighten (Lanthan) Scalameriya – Enhance…Stop! (Power Vacuum) Kontal – The Seventh Soul (Soma) Vil – Old Turns New (Planet Rhythm) PØLI & Lorenzo Raganzini – Raving In Paris (HEX)

Lieblingsalben:

Abul Mogard – And We Are Passing Through Silently (Houndstooth) Paula Temple – Edge of Everything (Noise Manifesto) Maenad Veyl – Body Count (Veyl)

Rush Hour