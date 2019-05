Foto: Presse (Marvin & Guy)

Das italienische Disco-Duo Marvin & Guy meldet sich mit der Hint of ’92-EP auf Permanent Vacation zurück. Der Titeltrack zollt Techno und Trance der frühen 90er-Jahre Tribut, um ab dem Mittelteil mit verspulten Vocals und tiefgründigem Synth-Work in eine melancholischere Richtung umzuschlagen. Discoider kommt der Underspreche-Remix daher, von deren Mitglied Marika auch die Vocals stammen. “Discoteque” erinnert mit seinem ungeschliffenen Disco-Sound an frühes Marvin & Guy-Material, während Alessandro Parlatore and Marcello Giordani auf “Colours” in ruhigeren House-Gefilden wildern.

Wir präsentierten Marvin & Guys “Hint of ’92” als exklusive Premiere!

Marvin & Guy – Hint of ’92 (Permanent Vacation)

Hint of ’92 Hint of ’92 (Underspreche Remix) Discoteque Colours

VÖ: 24. Mai 2019

Format: 12″, Digital