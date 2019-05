Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundclound und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Von jetzt an stellen wir Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts von einem Store oder Vertrieb vor. Und in der Mitte des Monats versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit der Berliner DJ Mareena, Drugstore Belgrade-Residentin Tijana T, dem Suol-Produzenten Till Von Sein und der Berliner Institution Hard Wax.

Mareena

Lieblingstracks:

Stojche – Asset 006 (Tangible Assets) Jonas Palzer – Human Scale (Lack) Detroit in Effect feat. The Man You’ll Never See – The Unseen (Clone) Kuldaboli – Eg Elska Pig Eilifa Strio (Bbbbbb) CTRLS – Klarsyn (Key Vinyl) Skee Mask – 808BB (Ilian Tape) Eric Cloutier – Apeirophobia EP (Palinoia) Exos – Alien Eyes (Figure) Ellen Allien – UFO (Ufo Inc) Kuldaboli – Stilleben 053 (Stilleben)

Lieblingsalben:

Bjarki – Happy Earthday (!K7) Cosmin TRG – Hope This Finds You Well (Self Released) Hiroshi Yoshimura – Music For Nine Postcards (Empire Of Signs)

Tijana T

Lieblingstracks:

Roy Of The Ravers – 1999 (Winthorpe Electronics) Mariel Ito – Lovely (R&S) Klein Zage – Absolutely (Orphan) The Hacker – At Night (Klakson) Jensen Interceptor – ELEKTRO (Craigie Knowes) Polo & Pan – Mexicali (Simpe Symmetry Remix) (Ekleroshock) Bodyjack – Twice Bitten (Bodytrax) Modeselektor – I Am Your God (Monkeytown) Aurora Halal – Death Of Real (Mutual Dreaming) Disco 2000 – I Love Disco 2000 (KLF Communications)

Lieblingsalben:

Solar X – X-Rated (Galaxiid) Aleksi Perala – Sunshine 3 (Clone) Modeselektor – Who Else (Monkeytown)

Till Von Sein

Till Von Sein – No Stoppin (Suol) Tigerskin – True Light (Forms & Figures) The Power Of Three – The Time Is Coming (Atjazz Love Soul Dub) (Expressive) Girls Of The Internet – U Changed (Drab Queen) Till Von Sein – Filter (Earth Night) Tambien – Tiny Earl (Public Possession) Moullinex – My Ladybug (Severino Unreleased Remix) (Nervous) T.U.R.F. – Never Get Enough (True Romance) Till Von Sein – Wanna Be (Suol) Tigerskin – Silence Of The Lamps (Forms & Figures)

Hard Wax

Meistverkaufte EPs:

Substance – Rise And Shine (Ostgut) Al Wootton – Selah (Trule) Jack Michael / Harry Wills – Coopers Dubz (Orbital London) Kobosil – RK4 (R – Label Group) Jeff Mills – The Director’s Cut Chapter 1 (Axis) Pugilist – Chrysalis EP (Trusik) Dresvn – 3 Trax (Acido) Hadone – Defining Persuasion (Taapion) Skee Mask – 808BB (Ilian Tape) Oake – 47019 (47)

Meistverkaufte Alben: