6 Back To Mine: Nightmares On Wax (Back To Mine)



2008 erschien die letzte Back To Mine, zusammengestellt von Krafty Kuts. Bis dahin hatte sich die Compilation-Serie mit Beiträgen von Faithless, den Pet Shop Boys, Groove Armada oder New Order ein beachtliches Renommee als einschlägige Adresse in Sachen so konsensorientierter wie eklektizistischer DJ-Mixes erworben. Durchhörbarkeit und das Spürbarwerden der Persönlichkeit eines profilierten Musikgeschmacksträgers waren dabei wichtiger als Funktionalität und Tanzbarkeit. Nach elf Jahren Funkstille liegt nun, pünktlich zum 20-jährigen Bestehen des Labels, eine neue Ausgabe vor. In George Evelyn alias Nightmares On Wax haben die Briten einen würdigen Compiler für ihr Jubiläumscomebackrelease gewonnen.

Dem Konzept der Reihung fluffig groovender Personal-Favorites für die Stunden nach der Afterhour ist auch Evelyn, der dienstälteste Warp-Producer, treu geblieben. Gleiches gilt für die musikalische Herzlinie. Warum sollte einer, der als Downbeat-Pionier gilt, jetzt auch plötzlich für etwas anderes plädieren als eben dafür: TripHop, Acid-Jazz, you name it. Betont unspektakulär gemixt, serviert Evelyn gelöst, gut gelaunt und aufgeräumt seine vorwiegend relaxten HipHop-Grooves, hier etwas mehr in die Soul- („Step Into Midnight“ von Bosq feat. Induce), dort etwas mehr in die Funk-Richtung (Massimo Vanoni: „Exciting Groove“ – allein dieses Analogdebüt rechtfertigt bereits die Anschaffung) getrieben. Gegen Ende zieht er mit einigen Deephouse-Tracks das Tempo ein wenig an, mal discoider gefärbt (Steve Cobby Feat. Danielle Moore: „Lefthanded Books“), mal moody und techfunkig (SoulPhiction pres. SBM: „Gotta Have It“), oder dropt tatsächlich Disco wie „Innocence“, Dim Zachs Verbeugung vor Imagination, und Chieftains „Out Of My Life“. Weitere Gems: Children of Zeus feat. LayFullStop mit „Fear Of A Flat Planet” und Creative Principles „Caught In The Middle”, letzteres exklusiv wie „Good Ship” von Nightmares On Wax feat. Steve Spacek und Evelyns Remix von Fat Freddy’s Drops „Russia”. Eine satte Stunde Sonnenschein, ausschließlich in Form archaischer Musikformate, wahlweise als Vinyloblaten oder datengespickte Silberscheiben erhältlich. Harry Schmidt