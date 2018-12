Foto: MV Kummer (Gudrun Gut)

Am heutigen Donnerstag startet das Heroines Of Sound 2018, das abermals ein hochwertiges, ausschließlich weibliches Line-Up an den Start bringt. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf der amerikanischen Filmpionierin Mary Ellen Bute, deren animierte Kurzfilme durch Auftragsarbeiten – etwa von Lucrecia Dalt – neu vertont wurden. Neben weiteren Retrospektiven sorgen Künstlerinnen wie Gudrun Gut, Evelyn Saylor oder Jessica Ekomane mit Performances für die nötige Ausgewogenheit.

Wir verlosen 1×2 Festivalpässe für das Heroines Of Sound 2018 mit Gudrun Gut, Lucrecia Dalt und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis heute, den 06. Dezember 2018 eine Mail mit dem Betreff Heroines of Sound an gewinnen@groove.de! Teilnahmeschluss ist 14:30.



Groove präsentiert: Heroines Of Sound Festival 2018

6. bis 8. Dezember 2018

Line-Up: Maryanne Amacher, Anne la Berge, Suzanne Ciani, Mary C, Lucrecia Dalt, Nina Dragicevic, Jessica Ekomane, Gudrun Gut, Ensemble KNM Berlin, Fågelle & Beate Kunath, Beatriz Ferreyra, Juliana Hodkinson, Jessie Marino, Eliane Radigue, Claudia Robles-Angel, Teja Reba, Ana Maria Rodriguez, Katharina Rosenberger, Evelyn Saylor, Elisabeth Schimana, Laurie Schwartz, Paula Schopf, StratoFyzika, Steffi Weismann, Wilde/Hülcker, Marta Zapparoli

Tickets: 15€ Tagesticket, 35€ Festivalpass

Hebbel Am Ufer/HAU2

Hallesches Ufer 32

10963 Berlin