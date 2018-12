3 CCL – HNYPOT 291: CCL’s Ode to the Queer Steppas



Für die Podcast Serie des DJ-Kollektivs und Labels Honey Soundsystem hat die in Seattle lebende CCL diesen außergewöhnlichen Mix aufgenommen. Sie nennt ihn „Ode to the Queer Steppas“ und widmet ihn ebenjenen in der ganzen Welt. In den ersten 30 Minuten mag der tanzende Beigeschmack des Wortes „Steppas“ verwirren. Denn CCL verwebt Dubstep mit dichten Trommelrhythmen mit Dub und schafft so einen komplex pulsierenden Strom, der auf Tanzflächen mindestens für Irritation sorgen würde.

Mit der zweiten Hälfte gewinnt der Mix an Fahrt. Ein wilder Mashup aus Bandulu und Marie Davidson markiert den Übergang in eine Phase, die sehr viel knackiger daherkommt. Nun ist die Party in vollem Gange. Um den Kreis zu vollenden, bettet CCL die Hörer*innen gegen Ende in entschleunigte, futuristische Bass Music, zum Beispiel von Pinch und Shackleton. Ein Mix, der sich an der Schnittstelle zwischen „zu kompliziert für den Club“ und „unheimlich tanzbar“ befindet und gerade damit besticht. Cristina Plett