5. Kiki Kudo – Splashing EP (Incienso)



Ihr Englisch war zu schlecht, um sich zu verständigen, deshalb kochte die Exil-Japanerin für ihre Bohème Clique in Brooklyn. Später belieferte Kiki Kudo ein lokales Deli mit veganem Bento und baute einen Dinner Club auf. Eine Rave-Vergangenheit hat sie auch. Im Szenebezirk Shibuya feierte sie in den Neunzigern zum trippigen Madchester-Sound von Primal Scream oder Andy Weatherall. Dass in dieser Szene jeder mehr über Musik zu wissen schien als sie, hielt Kudo davon ab, selbst Tracks zu produzieren. Sie konzentrierte sich auf das Auflegen, durch das sie in der amerikanischen Houseszene bekannt wurde. Ihre Debutmaxi auf Incienso klingt, als würde man Stücke von Kaitlyn Aurelia Smith und von Portable übereinanderlegen: in die Synthesizer vertieft und auf unerwartete Weise eingängig. Die Arbeit mit dem Messer steht in keiner Küche so im Zentrum wie in der Japanischen. Kudo lässt die Klinge an Drums und Synths entlanggleiten, bis die einzelnen Elemente für sich stehen. Die Magie der Tracks liegt darin, dass Kudo keinen Pop-Dialekt braucht, um den matten, fluffigen Klängen Leben einzuhauchen. Alexis Waltz