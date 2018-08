Foto: Simon Webster/Desperados

Eine Kickdrum mit extra Hubraum, eine butterweiche Bassline so tief wie der Marianengraben: Das sind die Grundzutaten von Deep House. Aber wie deep kann Deep House wirklich sein? Desperados hat das endlich herausgefunden: Es geht bis zu 40 Meter unter den Meeresspiegel.

So tief nämlich ist der Pool im Schwimmbad Y-40 The Deep Joy in Montegrotto nahe der italienischen Stadt Padua – der tiefste seiner Art auf der ganzen Welt. Nach KiNKs furiosem Live-Set bei Soundstage, Mount Kimbies Train Trax-Session und dem SkyFest mit Honey Dijon und Marco Carola in luftiger Höhe ist Desperados Deep House das bisher ambitionierteste von der Biermarke mit dem Extraschuss Tequila-Flavour lancierte Projekt.

Zwischen dem 14. und 16. September 2018 spielen DJs wie Peggy Gou und Artwork bei Desperados Deep House einzigartige Musik zu einem einzigartigen Anlass. Luft geholt und abgetaucht! Über Facebook verlost Desperados 1×2 Tickets für das einzigartige Event.