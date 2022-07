DJ Shindy Herman (Foto: Presse)

An vier aufeinanderfolgenden Wochenenden findet im Humboldt Forum in Berlin die zweite Ausgabe des Sommerfestivals Durchlüften statt. Vom 28. Juli bis zum 20. August bietet der Schlüterhof des Schlosses Platz für ein kostenfreies Open-Air-Event mit Musikperformances, Tanz- und Filmvorstellungen.



Für die komplette musikalische Kuration ist Melissa Perales verantwortlich, die zahlreiche Events und Konzerte in Berlin organisiert. Dafür eingeladen hat sie unter anderem den in Berlin lebenden kenianischen Produzenten, Musiker und Singer-Songwriter DJ Alai K und DJ Shindy Herman, die ihre ganz besondere Sammlung ukrainischer Folklore-Soundtracks präsentieren wird.

Innerhalb des Verlaufs wechseln sich internationale Musik-Acts mit einem Familienprogramm ab und transkulturelle Diskurse zu gesellschaftlichen Protesten durch Kunst formen den übergeordneten Rahmen der Veranstaltung. Weitere Highlights bilden die Deutschlandpremiere der Tanzperformance City Horses, das Norient-Panel und Gespräche mit dem Syrian Cassette Archive.



Groove präsentiert: Durchlüften

28. Juli bis 20. August 2022

Tickets: Eintritt frei

Ort: Schlüterhof am Schlossplatz

10178 Berlin