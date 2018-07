Foto: Presse (Music On Ibiza)

Die Saison schreitet voran und Music On Ibiza macht keine Ausnahme: Bald ist Halbzeit. Marco Carola feiert aber unbeirrt weiter und lädt für den Juliabschluss am Freitag, dem 27. Juli 2018 ein sattes Line-Up ins Amnesia. Steve Lawler wird gemeinsam mit ihm die Terrace übernehmen, während der Club Room von Monika Kruse bespilt wird, die ein ebenso seltener wie gern gesehener Gast bei Music On ist. Unterstützung bekommt sie von Hugo Bianco, der an diesem Wochenende gleich doppelt im Einsatz ist: Am Samstagnachmittag beziehungsweise -abend wird er bei der Music On Day Show im El Patio dafür sorgen, dass die Party weitergeht. Die Saison dauert schließlich nicht mehr lange an.



Music On Ibiza

27. Juli 2018

Line-up: Marco Carola, Steve Lawler, Monika Kruse, Hugo Bianco

Amnesia

Carretera Ibiza a San Antonio

07816 Ibiza

Spanien