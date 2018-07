Foto: Presse (El Patio/Music On Ibiza)

Die ibizenkische Sonne scheint schon längst, die Beine aber sind noch nicht müde, nur im Amnesia ist es – ausnahmesweise – still. Wohin nach der freitäglichen Music On Ibiza-Party? Natürlich zum Patio, denn Marco Carola sorgt mit der Music On Day Show in dieser Saison dafür, dass noch jede*r Raver*in das Wochenende voll auskosten kann. Ab 14 Uhr geht es an diesem Sonntag, dem 28. Juli 2018 los, ein Ende ist erst um Mitternacht herum in Sicht. Das macht die Music On Day Show zur Afterhour und Pre-Party zugleich und natürlich kann sich das von Carola handselektierte Line-Up sehen lassen. Hugo Bianco, Manu Gonzalez, Chris Garcia und Eder geben sich hinter den Decks Klinke und Cinch in die Hand. Damit der Beat niemals aufhört.

Groove präsentiert: Music On Day Show

28. Juli 2018

Line-up: Hugo Bianco, Manu Gonzalez, Chris Garcia, Eder

Playa d’en Bossa

07817 Ibiza

Spanien