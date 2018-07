Foto: Presse (Joey Daniel/Music On)

Track-ID-Crew, aufgepasst! Jeden Monat erlauben uns die Music On Ibiza-Residents und -Gäste einen Einblick in das, was von der diesjährigen Saison zu erwarten ist. Joey Daniel ist ein alter Freund von Marco Carola und nun seit geraumer Zeit bei Music On an Bord. Am Freitag dem 13. wird er die Decks Club Room im Amnesia gemeinsam mit Stacey Pullen und Secret Cinema übernehmen, während Carola sich auf der Terrace mit Jamie Jones die Klinke in die Hand gibt. Ein kurzer Blick auf Daniels Playlist für die Music On-Saison lässt vermuten, dass es im Techno-zentrierte Club Room allerhand Neues zu hören geben wird – das Gros der Auswahl des niederländischen Produzenten ist bisher unveröffentlicht.

01. GruuvElement’s – Spicy (Original Mix)

02. Marco C. -The Answer

03. Hector Couto – Teeth Show Joey Daniel Remix (Do Not Sleep)

04. Eder Alvarez & Joey Daniel – Trippy Phase wAFF Remix (Moan)

05. Enrico Caruso – Grew Up On

06. Eder Alvarez & Joey Daniel – In The Game (Get Physical)

07. Proudly People – Time UP (Original Mix)

08. DJ Dep – Boys Boys Boys

09. Zlatnichi – Suluudio

10. Los Pastores – Scary Croovy Joey Daniel Remix (Roush)



Music On Ibiza

13. Juli 2018

Line-up: Marco Carola, Jamie Jones , Stacey Pullen, Secret Cinema, Joey Daniel

Amnesia

Carretera Ibiza a San Antonio

07816 Ibiza

Spain