Regionale Verwurzelung, unbedingte Offenheit: So etwa ließe sich der programmatische Anspruch des Katzensprung Festivals beschreiben. Neben einigen alten Helden und großen Figuren der deutschen House- und Techno-Szene setzt das Festival zwischen dem 19. und 22. Juli 2018 aber ebenso auf frisches Blut. Das Duo youlaike gehört bereits zum festen Kader des noch jungen Festivals und sind im Kölner Raum vor allem durch ihre Residency im Reineke Fuchs bekannt. Erst kürzlich machten die ursprünglich aus Mainz stammenden DJs jedoch mit ihren Produktionen für die Labels Heimlich und Wildfang auf sich aufmerksam. Darauf zu hören: Melodischer, Downbeat-inspirierter House, der hin und wieder in den Techno-Bereich herüberstreut. Ihr Mix in Vorbereitung auf das Katzensprung Festival rollt genau diesen Sound in über 70 Minuten genüsslich aus.





Stream: youlaike – Katzensprung Festival 2018 Mix

01. Elfenberg – Antrea (Original Mix) [3000 Grad Records]

02. Mastra & Pasci – Horizoniced (Pablo Bolivar New Horizon Mix) [Frieda Musik]

03. Yarni – Voiski (Hacker & Miethig Remix) [Nie Wieder Schlafen]

04. youlaike – Nathan (Original Mix) [unreleased]

05. Juan (FR) – Naata (Original Mix) [Hosted]

06. Marc Holstege – Chasing Shadows (Original Mix) [Stil Vor Talent]

07. Danito & Athina – Hypnos (Innellea’s Highway to Hypnosis Remix) [Jeudi Records]

08. Sonic Future – Rwanda (Rancido Remix) [Plano B Records]

09. David Granha – 13A (Original Mix) [KATERMUKKE]

10. Ioanis & Don Son – New Earth (Armen Miran Remix) [Submarine Vibes]

11. Sandeman & Leon Power – Make This Right (Rapossa Remix) [Exotic Refreshment]

12. youlaike – Tapir (Original Mix) [Wildfang Music]



Groove präsentiert: Katzensprung Festival 2018

19. bis 22. Juli

Line-Up: Matthias Tanzmann, Michael Mayer, Recondite (live), Flavio Coehlo, Stimming (live), Robag Wruhme, Rampue (live), Banda Senderos, Barnt, Heimlich Knüller, Mathias Kaden, Marcus Worgull, Martha van Straaten, The Cheapers, youlaike

Tickets: 110€

Gut Haarbecke

Haarbecke

58566 Kierspe