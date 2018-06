Foto: Ramon Haindl (Ata)

„Ata lag mir schon 1995 in den Ohren mit dem Robert Johnson Club: er hatte mir schon damals erklärt wie der Laden aussehen soll und wie die Anlage klingen muss, er hatte das schon alles im Kopf“, erinnerte sich Heiko M/S/O in einem kürzlich von Groove veröffentlichten Interview über die Geschichte des Wild Pitch. Bis zur Eröffnung der Offenbacher Institution im Sommer 1999 sollte es von da allerdings noch vier Jahre dauern. Mit nunmehr 19 Jahren indes gehört das Robert Johnson mittlerweile zu den Urgesteinen der deutschen Clubszene, an den Ansprüchen hat sich nur wenig verändert. Wenn nun zwischen dem 29. und 30. Juni an zwei separaten Nächten Geburtstag gefeiert wird, dann sieht das Line-Up dementsprechend aus: Zip, Binh und Bodin&Jacob übernehmen am Freitag die Decks, am Samstag lädt Ata Gerd Janson und Kristian Rädle für ein Âme-Set in das zweite Wohnzimmer. Vorverkauftickets für den Samstag sind bereits ausverkauft und auch für den Freitag dürfte das Kontingent bald erschöpft sein. Hilft nur das Losglück.

Wir verlosen 2×2 Gästelistenplätze inklusive 2×1 Shirt für 19 Jahre Robert Johnson mit Zip, Ata, Gerd Janson, Âme und anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 28. Juni 2018 eine Mail mit dem Betreff Robert Johnson an gewinnen@groove.de! Vergesst bitte nicht, eure T-Shirt-Größe zu nennen. Das Shirt kann nur vor Ort abgeholt werden.



19 Jahre Robert Johnson

29. und 30. Juni 2018

Freitag: Zip, Binh, Bodin&Jacob (Tickets)

Samstag: Ata, Âme (DJ), Gerd Janson (Tickets)

Robert Johnson

Nordring 131

63067 Offenbach am Main