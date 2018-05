Foto: Presse (Leon)

Track-ID-Crew, aufgepasst! Jeden Monat erlauben uns die Music On Ibiza-Residents und -Gäste einen Einblick in das, was von der diesjährigen Saison zu erwarten ist. Leon wird ein paar Tunes mitbringen, die dermaßen frisch sind, dass sie noch gar nicht veröffentlicht wurden. Neben seiner Kollaboration mit Shaf Huse auf dem eigenen Label Mother wird der italienische DJ und Produzent auch eine Reihe von Demos in den Club Room des Amnesias mitbringen, wo er neben Hector Cuoto und Anna Tur spielt derweil Music On-Chef Marco Carola gemeinsam mit Loco Dice satte House-Vibes auf der Terrace serviert. Noch ein Grund, sich selbst davon zu überzeugen, was der Music On-Resident Leon an diesem Abend präsentieren wird.

01. Leon & Shaf Huse – Power to the People (Mother Records)

02. Alan Nieves – Ready or Not (DFloor Records)

03. Patagonia – Chi ci pensa (Panik Panik Records)

04. Floor & Mahony – Edimob (The Other Side Records)

05. Dennis Cruz – Mother Fuk*ers (Hot Creations)

06. Leon & Proudly People – I Feel Love (Demo)

07. The Logic Box – Swinging Buddy (Funk Edit) (Adult Only)

08. Andrea Giudice – Denver Funk (Demo)

09. Joor Ghen – The Rhythm (Demo)

10. Matteo Gatti & Dan Vya – Let the Siren (Demo)



Music On Ibiza

25. Mai 2018

Line-up: Marco Carola, Loco Dice, Hector Couto, Leon, Anna Tur

Amnesia

Carretera Ibiza a San Antonio

07816 Ibiza

Spanien