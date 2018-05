5. rRoxymore – Thoughts Of An Introvert Pt. 2 (Don’t Be Afraid)

Nach dem eher beklemmend ausgefallenen ersten Part der Thoughts Of An Introvert, auf dem sich die in Berlin lebende Produzentin rRoxymore mit Themen wie Einsamkeit und Selbstbeobachtung auseinandergesetzt hat, ist der zweite Teil deutlich gelöster und energetischer ausgefallen. „This Is Not What You Think“ dürfte der DJ-freundlichste Track dieser EP sein: Die Art, wie sie hier einen hypnotisierenden Bleep-Akkord in den Vordergrund stellt, später eine korrespondierende Melodie dazu addiert und das Ganze sacht und behutsam in Richtung Wahnsinn moduliert, ist schon ziemlich toll. Auch „Run… Feet“ und „Mythical Technology“ überzeugen als hyperaktive Tracks zwischen Jazz, Detroit Techno, Früh-90er UK Electronica und dem Heute. rRoxymore bleibt damit eine der spannendsten Produzentinnen zur Zeit.