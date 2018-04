Video: Nazgol Emami/Sonae/Monika Enterprise

Sonia Güttler veröffentlichte ihr zweites Album unter dem Namen Sonae an einem Freitag, dem 13., und eigentlich ist das schon Ansage genug. Nachdem ihr Debüt Far Away Is Just Around The Corner für Gudrun Guts Monika Enterprise ambiente Wohlfühlsounds mit unheimlichen Untertönen versah, nimmt das Zweitwerk der Kölnerin explizit politische Themen auf. So auch der Track „Majority Vote“, deren Inspiration sich vielleicht auf den November 2016 zurückführen ließe, als Hillary Clinton die zahlenmäßige Mehrheit über Donald Trump errang – den sogenannten „popular vote“ – und dennoch das Nachsehen hatte. Im selben Zug aber gäbe es auch vor der eigenen Haustür mehr als genug Beispiele für auf dem Papier funktionierende Demokratien, die sich mit der Mehrheitsfindung schwer tun. Brexit, AfD, usw. usf., irgendwas ist faul im Staatenbund Europas. Aber wie klingt das? Nach einer brutal durchgezogenen Kickdrum, die von einem nervösen Flirren begleitet wird. Und wie sieht das aus? Wie Güttler selbst, die im von Nazgol Emami angefertigten Video zum Stück irgendwo zwischen Überforderung und Melancholie die Gefühlsregungen allegorisch nachspielt, die uns in den vergangengen Jahren beim Durchforsten der Demokratie-Updates in unseren Nachrichten-Apps überfielen. Mehrheitsgefühle als kleinster gemeinsamer Nenner also, das könnte doch ein Anfang gegen die Übel unserer Zeit sein. Erst recht so kurz vorm 1. Mai.

Sonae – I Started Wearing Black (Monika Enterprise)

01. Majority Vote

02. Rust

03. Dream Sequence

04. Soul Eater

05. I Started Wearing Black

06. White Trash Rouge Noir

07. System Immanent Value Defect

08. We Are Here

Format: LP, digital

VÖ: 13. April 2018