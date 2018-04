Foto: Presse (Welcome To The Future)

Wer hätte es gedacht: Die Zukunft begrüßt uns freudig ein paar Kilometer außerhalb Amsterdams. Dort nämlich findet zwischen am 21. Juli 2018 das Welcome To The Future Festival statt und lässt sich nicht lumpen: Auf satten sieben Stages wird ein breites Programm geboten, das alle Facetten der zeitgenössischen Dance-Szene bedient. Dubfire, Joris Voorn, Charlotte de Witte, Chris Liebing, Honey Dijon und Green Velvet sind nur einige der Namen, die das Tagesfestival im Erholungsgebiet Het Twiske hinter die Decks einlädt. Anlass genug für einen Tagestrip in die Niederlande, zumal die Tickets – mit etwas Glück, versteht sich – von uns übernommen werden.

Wir verlosen 2×2 Festivalpässe für das Welcome To The Future Festival mit Chris Liebing, Honey Dijon, Shinedoe und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 05. Juli 2018 eine Mail mit dem Betreff Welcome To The Future an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: Welcome To The Future Festival 2018

21. Juli 2018

Main

Boris Werner

Dubfire

Ilario Alicante

Joris Voorn

Pan-Pot

Prunk & Chris Stussy

Techno

Charlotte de Witte

Chris Liebing

Dax J

Joran van Pol

Keith Carnal

Robin Kampschoer (live)

ROD

House

ANOTR

Green Velvet

Honey Dijon

Hot Since 82

Luuk van Dijk

Patrick Topping

Circus

Agoria

andhim

Andrea Oliva & wAFF

Gaiser (live)

Karotte

Raw District

Wesley Roberts

Amsterdam

2000 and One b2b Shinedoe

Bart Skils

Daan Groeneveld

De Sluwe Vos

Dorine Dorado

Patrice Baumel

Spaceandtime

Steve Rachmad

Basement

Abstract Division

Chicago Loop

I Hate Models

Mirella Kroes

Newa

Ø [Phase]

Ryan James Ford

Tahko

Forest

Baltra

DJ Windows XP

Ici Sans Merci

Man With No Shadow

MFD (live)

Rebelle

Some Chemistry b2b Applescal

Tickets: Festivalpässe 57,90€

Recreatiegebied Het Twiske

Noorderlaaik 1

1511 BX Oostzaan

Niederlande