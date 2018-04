Video: Julian Braun/Hobor/PH17

Im Herbst letzten Jahres ging das von Stanley Schmidt und Solaris betriebene Label PH17 mit Third Floor Music an den Start, eine programmatisch betitelte Mini-Compilation, die sich den Dancefloor-Konventionen nebenan, wenn nicht sogar entgegen stellten wollte. Darauf enthalten war auch ein Track des Leipziger Produzenten Hobor, der Anfang 2018 mit dem Tape-Release Constellations auf PH17 seinen Einstand im Langformat feierte. Die sechs Tracks kombinierten schubbernden Maschinenfunk im Chemnitzer Stil mit einer rauen Ästhetik und schwebenden Zwischentönen und beziehen ihre Inspiration gleichermaßen aus dem Jazz der sechziger und siebziger Jahre wie sie sich die australische Über-Impro-Kombo The Necks als Vorbild genommen haben, wie Hobor per Mail schreibt. „Was all diese Sachen gemein haben und was ich daran so interessant finde, ist die relative Gleichberechtigung und das Nebeneinanderstehen aller Elemente im Stück bei gleichzeitiger relativer Unabhängigkeit in Melodie, Rhythmus und so weiter“, heißt es. „Und diesen Bewusstseinszustand oder diesen Modus des Hörens, in den einen das versetzt, oder in den jedenfalls mich diese Musik versetzt, wollte ich mit Constellations versuchen zu reproduzieren.“ Strukturell minimalistisch, im Endergebnis arg psychedelisch ist auch das Video zum Track „Everything Solos“ – der Titel darf ebenfalls gern für bare Münze genommen werden – vom Motion- und 3D-Designer Julian Braun, das slicke polygone Formen im Einklang mit der Musik zum Leuchten und Morphen bringt. Eine mehr als passende Visualisierung des konstallativen Miteinanders der diskreten Elemente, die Hobors Musik prägen.

Wir präsentieren das Video zu Hobors „Everything Solos“ als exklusive Premiere!



Video: Hobor – Everything Solos



Hobor – Constellations (PH17)

01. Snake Can’t Decide

02. Everything Solos

03. Breathing In Circles

04. Parallel Limes

05. In A Sentimental Suit

06. Porcelain Bus

Format: MC, digital

VÖ: 02. Januar 2018