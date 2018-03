Diese EP ist letztes Jahr auf Leisure System rausgekommen und ich hab „Halcyon (VIP) Mix“ zum ersten Mal gehört, als Fr. Fels & Interviews diesen kürzlich im IfZ gespielt haben. Mich hat lange kein Track mehr so intensiv mitgenommen. Die kleinteiligen Grooves und Elemente und die zwar schon oft gehörten aber gut eingesetzten Chords, nicht zuletzt die treibende Bassdrum verleihen dem Track einen sehr eigenen Charakter. Als ich dann Deapmashs Kommentar über sich selbst las: „my musical background is pretty shit“, war klar: cooler Typ, coole EP!

2. Llewellyn – The Other Side Of You EP (Riotvan)