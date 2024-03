Für den erkrankten Chicagoer House-Pionier Jesse Saunders wurde eine Spendenaktion initiiert. Um die zukünftige Pflege von Saunders zu sichern, sollen 150.000 Dollar (knapp 138.000 Euro) gesammelt werden. Bisher haben 460 Personen über 25.000 Dollar gespendet.

Jesse Saunders erlitt 2022 einen Schlaganfall. Seitdem ist er auf fremde Hilfe angewiesen. „Er kann kaum sprechen und gehen, außerdem wird er über eine Sonde ernährt”, sagt Kirkland Townsend, der als Freund und Promoter von Saunders die Spendenaktion ins Leben rief.

„Ihm geht es derzeit noch schlechter, weil er sich die nötige Reha-Einrichtung nicht mehr leisten kann und zum Ende des Monats entlassen wird, sollte er nicht die nötigen finanziellen Mittel aufbringen”, schreibt Townsend weiter. Unterstützung erhält Saunders von vielen Chicagoer DJs, darunter Wayne Williams, Alan King und Tony Hatchett.

Saunders spielte in den Achtzigern eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des House. Als Resident im Chicagoer Club The Playground setzte er sich für Italo Disco und elektronische Klänge im Downtempo-Bereich ein. Sein Track „On And On” zählt bis heute zu den wegweisenden Stücken des House.