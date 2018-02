Foto: Presse (Tijana T)

Spencer Parker macht bekanntlich keine halben Sachen. Tatsächlich legt der Work Them-Betreiber für den zweiten Teil seiner Different Shapes And Sizes-Trilogie wieder gut vor: Mit Rising Sun und DJ Fett Birger hat er zwei denkbar verschiedene Produzenten eingeladen, den Schluss allerdings macht Tijana T. Ihr schnurrender „The Perfect Size“-Rework – hier unter dem Titel „A Different Size“ – ist die reine, groovende Konzentration. Acid-Spritzer inklusive, denn wenn schon gekleckert wird, dann zumindest mit maximalem Effekt.

Wir präsentieren den Tijana T-Rework von Spencer Parkers „A Different Size“ als exklusive Premiere!



Stream: Spencer Parker – A Different Size (Tijana T Rework)



Spencer Parker – Different Shapes And Sizes Remix EP02 (Work Them)

01. Riff Shapes (Rising Sun Remix One)

02. Riff Shapes (Rising Sun Remix Two)

03. Size:Yes (DJ Fett Birger Aquarius Psych Club Mix)

04. A Different Size (Tijana T Rework)

Format: Vinyl, digital

VÖ: 23. Februar 2018