Foto: Intisarre Aamri (Peggy Gou)

DJ, Produzentin, Visual Artist, Redakteurin für Harper’s Bazaar Korea: Der 26-jährigen Peggy Gou gelingt momentan wie kaum jemand anderem die Grätsche zwischen Musik und Fashion. In Südkorea aufgewachsen und nach einem Studium in London ist Gou vor zwei Jahren nach Berlin gezogen, um vor allem an ihren Technoskills zu arbeiten. Und das mit Erfolg: Ihre letztjährigen Releases auf Rekids oder Phonica White sind mehr als nur Achtungserfolge gewesen, mit ihren DJ-Sets beweist sie regelmäßig ihr profundes Wissen über Techno und House. Wir sind gespannt, was von ihr als Nächstes kommen wird.



Stream: Peggy Gou – In Sum

Auf wen setzen wir 2017 bei der Groove? Schaue dir hier unsere HoffnungsträgerInnen für das Jahr 2017 an.