Foto: Markus Werner (múm/Menschen am Sonntag)

Island kann sich nun keineswegs über einen Mangel an wagemutiger Musik beschweren, múm aber haben in den letzten 20 Jahren immer wieder die Messlatte noch ein kleines Bisschen höher gehängt. An diesem Wochenende kehrt das Kollektiv am 11. und 12. Februar für zwei ganz besondere Performances in das Berliner Radialsystem V an die Spree zurück. Zum bereits zweiten Mal führen die Musiker dort ihre halbimprovisierte Live-Interpretation des Stummfilm-Klassikers Menschen am Sonntag vor, wie sie es bereits letztes Jahr im Rahmen der UM:LAUT-Konzertreihe taten. Die Wiederholung des Einzigartigen, also.

Wir verlosen 2×2 Tickets für UM:LAUT mit múm am 12. Februar im Radialsystem V! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 09. Februar eine Mail mit dem Betreff Sonntag!



Video: múm – Menschen am Sonntag Trailer

Groove präsentiert: múm plays „Menschen am Sonntag“

11. und 12. Februar 2017

Radialsystem V

Holzmarktstraße 33

10243 Berlin