Die Platten der Woche mit Abacus, DHÆÜR x Beste Hira, Fred P, Skee Mask und stbr x Davy

DHÆÜR x Beste Hira – AMTK+007 (Amotik)

Neue Amotik, doch nicht von Labelmacher Anil Chawla höchstselbst. DHÆÜR und Beste Hira teilen sich eine Split-EP und bilden auf ihr eine Version von kontemporärem Techno ab. Das Schöne daran: Um zeitgemäß zu klingen, braucht das Genre gar nicht so viele Generalüberholungen. Um genau zu sein: Keine.

Los geht’s mit den beiden Tracks des Unaussprechlichen: „Sense Of Space” gründelt mit einem tiefen Synth-Motiv und einem unzugänglichen Vocal. Mit seinen 909-Claps eignet sich das Tool, um die Trance der schemenhaften Gestalten vorm DJ-Pult aufzubrechen. „Sculpting The Body” im Anschluss versteht sich auf ungeschliffene Kanten, bringt die Qualitäten eines rohen Jams aufs Parkett und weiß mit stoischem „Goodbye”-Vocal gleichzeitig in der Hirnrinde zu schaben.

Mit kontemporärem Techno ist auf der Flip entgegen der Erwartungen doch nicht mehr viel, sorry: Beste Hira geht dort zum Lachen aus dem Keller und beschwört für „In Zone” einen nagenden, unruhigen Tech-House-Groove, der nicht nur auf Vocal-Ebene volle Aufmerksamkeit beansprucht. Das hat kompaktes wie freigeistiges Afterhour-Format, für Ricardo womöglich etwas zu schnell, aber wofür kann man pitchen? Der letzte Track, „Come With Me”, glitzert noch farbenfroher. Ein Vocal, das zur Melodie gerinnt, erinnert darin an spielerischen Zweitausender-Minimal und lässt wonnig von einem Bein aufs andere stapfen. Maximilian Fritz

<a href="https://amotik.bandcamp.com/album/amtk-007-dh-r-x-beste-hira">AMTK+007 – DHÆÜR x Beste Hira von DHÆÜR, Beste Hira</a>