Die Platten der Woche mit Amotik, Deep Space Organisms, Henry Greenleaf, Ness & Rude Futures

Henry Greenleaf – Ghost Town EP (Dimeshift)

Das Ding mit der Nostalgie kommt leider nie so ganz umsonst. Mal wieder die N64 anschmeißen, nur um gesagt zu bekommen, dass man seine gesamte Kindheit über den Controller falsch gehalten hat. Oder: Trekstor, Windows Media Player und Black Noise nach zehnjährigem Märchenschlaf wachküssen, dann erst bemerken, dass man gar keine Kabelkopfhörer, sondern ausschließlich Zahnbürstenaufsätze besitzt. Meistens ist die Währung also: Verblendung, weil: In die Röhrenjeans von damals passt du glücklicherweise eh nicht mehr rein, und für eine Fensterglasbrille fehlt dir eindeutig der Durchblick.

Bei Henry Greenleaf geht diese Rückschau wesentlich schmerzfreier vonstatten. Er begeht sie bedacht und atmungsaktiv, immer einen Schritt nach dem anderen, im 2-Step. Hier wird man nicht in den Irrglauben geführt, dass 2016 die neuen Neunziger sind, im Gegenteil. Was er mit seiner neuen EP auf Dimeshift macht, ist viel mehr: Archiv-Arbeit und die entsprechende Aufbereitung für heutige Nutzung. Asymmetrische Grooves, körperlose Vocal-Chops und ausgewählte Samples aus dem Big-Apple-Kosmos. Eine Handvoll Kicks, Snares, Hi-Hats und, irgendwo darunter, eine wummernde Bassline – pronto. Mit begrenzten Mitteln das maximale Ergebnis erzielen, ganz ohne unnötiges Gegröle. Das fühlt sich fast so an, als wäre man selbst dabei gewesen. Hach, 2006 war die Welt noch in Ordnung. Jakob Senger

<a href="https://dimeshift.bandcamp.com/album/ghost-town-ep">Ghost Town EP von Henry Greenleaf</a>