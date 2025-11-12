Mitglied jetzt!
Events

SYNAESTHETIX #2: Münchner Soiree verschmilzt Tanz, Musik und Videokunst

Michael Sarvi

SYNAESTETHIX 2024 (Foto: Facebook/ JOINT ADVENTURES)
SYNAESTETHIX 2024 (Foto: Facebook/ JOINT ADVENTURES)

Die SYNAESTHETIX geht im Münchner ZIRKA in die zweite Runde. Die beiden Veranstalter Walter Heun und Mirko Hecktor haben für das Programm, das am 14. und 15. November identisch aufgeführt wird, eine klare Vision: Die beiden Kuratoren setzen auf eine Synthese von Tanz-Performances, elektronischer Musik und visueller Kunstformen. Ziel ist es, Künstler:innen „aus ihren gewohnten Kontexten” herauszuholen, um dem Publikum „neue Zugänge zum Tanz” zu eröffnen, erklärt Walter Heun.

„Mir ist wichtig, dass das Publikum selbst ins Tanzen kommt – also über das eigene Erleben, vielleicht über Nachahmung, in Bewegung gerät. „Das schafft ein anderes Cluberlebnis, eine andere Form von Teilhabe”, fügt Mirko Hecktor hinzu.

Walter Heun (Foto: Privat)
Walter Heun (Foto: Privat)

Zum Programm gehören dabei ältere Performances, aber auch neue Projekte, die ihre Premiere feiern. Zu nennen sind hier Portrait XO, der zusammen mit dem Komponisten und Multimedia-Künstler Andreas Tegnander sein unveröffentlichtes Album The Cost of Connection präsentiert. Neu ist auch die Zusammenarbeit zwischen Jacopo Godani, dem KI-Künstler Quasimondo sowie den Tänzer:innen des Staatstheaters am Gärtnerplatz. 

Mirko Hecktor (Foto: Susie Knoll)
Mirko Hecktor (Foto: Susie Knoll)

Die Künstliche Intelligenz nimmt dafür in Echtzeit die Choreografien wahr und entwickelt im Anschluss neue visuelle Sequenzen. Diese stehen in einem wechselseitigen Kontext zu den Tänzer:innen. Abgerundet wird das Programm durch eine Clubnacht. Hier präsentieren Radio 8000 und Terra Magica Rec. verschiedene DJ-Sets, unter anderem von rRoxymore. Begleitet werden die Musik Performances von Visuals und physischen Materialien, um das Publikum in eine andere Realität zu führen. 

Die erste Ausgabe der SYNAESTHETIX fand im Oktober 2024 statt und brachte ein breites Publikum aus Club-, Tanz- und Musikszene zusammen. Die Tickets für die nächste Veranstaltung kosten 10 bis 35€ hier zu erwerben. 

