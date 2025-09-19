Elipamanoke Leipzig: Insolvenz des Vermieters droht

- Advertisement -

Der Leipziger Club Elipamanoke und zahlreiche Ateliers von Künstler:innen sind potenziell von der Insolvenz mehrerer Firmen von Christoph Gröner betroffen, der über verschiedene Gesellschaften Eigentümer des Geländes in Plagwitz ist.

Obwohl das „Eli” gut läuft und es immer eine gute Zusammenarbeit mit dem Eigentümer gab, machen sich die Betreiber:innen wegen bereits beginnender Veränderungen Sorgen um die Zukunft. „Der Müll wurde nicht abgeholt und uns wurde mit einer Stromabschaltung von den Stadtwerken gedroht”, erzählt Kulturmanager Sebastian Vogt. „Wir haben Angst, dass Gröner komplett insolvent geht und das Gelände des Elipamanokes verkauft wird.”

Für eine Zukunft am derzeitigen Standort prüft die Stadt nun, wie das Gelände an einen neuen Eigentümer gehen kann, „der ein nachweisliches Interesse an der Fortführung einer kreativwirtschaftlichen Nutzung hat”. Thomas Kumbernuß (Die Partei) warnt als Initiator des Antrags vor einem komplizierten Prozess: „Sollte das Gebäude in den kommenden Wochen Teil einer Insolvenzmasse des Gröner-Konzerns und dann weggekauft werden, ist die Zukunft des Clubs unklar. Das kann dann alles ganz schnell gehen.”

Das Elipamanoke ist ein 18 Jahre alter Techno-Club im Leipziger Südwesten und verzeichnet jährlich rund 50.000 Gäst:innen. Auf dem Line-up sind regelmäßig bekannte DJs wie Lea Occhi, DJ MELL G oder Carmen Electro vertreten.