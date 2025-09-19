Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Elipamanoke Leipzig: Insolvenz des Vermieters droht

Das Elipamanoke in Leipzig (Foto: Elipamanoke)
Das Elipamanoke in Leipzig (Foto: Elipamanoke)
Lea Jessen
- Advertisement -
- Advertisement -

Der Leipziger Club Elipamanoke und zahlreiche Ateliers von Künstler:innen sind potenziell von der Insolvenz mehrerer Firmen von Christoph Gröner betroffen, der über verschiedene Gesellschaften Eigentümer des Geländes in Plagwitz ist.

Obwohl das „Eli” gut läuft und es immer eine gute Zusammenarbeit mit dem Eigentümer gab, machen sich die Betreiber:innen wegen bereits beginnender Veränderungen Sorgen um die Zukunft. „Der Müll wurde nicht abgeholt und uns wurde mit einer Stromabschaltung von den Stadtwerken gedroht”, erzählt Kulturmanager Sebastian Vogt. „Wir haben Angst, dass Gröner komplett insolvent geht und das Gelände des Elipamanokes verkauft wird.”

Für eine Zukunft am derzeitigen Standort prüft die Stadt nun, wie das Gelände an einen neuen Eigentümer gehen kann, „der ein nachweisliches Interesse an der Fortführung einer kreativwirtschaftlichen Nutzung hat”. Thomas Kumbernuß (Die Partei) warnt als Initiator des Antrags vor einem komplizierten Prozess: „Sollte das Gebäude in den kommenden Wochen Teil einer Insolvenzmasse des Gröner-Konzerns und dann weggekauft werden, ist die Zukunft des Clubs unklar. Das kann dann alles ganz schnell gehen.”

Das Elipamanoke ist ein 18 Jahre alter Techno-Club im Leipziger Südwesten und verzeichnet jährlich rund 50.000 Gäst:innen. Auf dem Line-up sind regelmäßig bekannte DJs wie Lea Occhi, DJ MELL G oder Carmen Electro vertreten.

In diesem Text

Weiterlesen

Cluberöffnung in Münster: Was es mit dem FADE auf sich hat

Aus Conny Kramer wird FADE: Der Technoclub startet heute mit einer Soli-Party, deren Erlöse unter anderem an die Bahnhofsmission gehen.
Tom-Luca Freund -

Features

Jay Haze: Erinnerung in fünf Tracks

Feature
Im August starb der US-amerikanische Produzent, DJ und Labelbetreiber Jay Haze. Wir geben Einblick in sein musikalisches Erbe.

Zeitgeschichten: DJ-Kicks

Feature
!K7 wird 40, „DJ-Kicks” 30. Doch wie entstand die erfolgreichste Mix-Serie in der elektronischen Musik überhaupt? Das lest ihr im Interview.

Cassy: „Das ist nicht nur mein Job, das ist mehr”

Feature
Cassy blickt im ausführlichen Interview auf ihre 20-jährige Karriere zurück und erklärt, was in Zukunft von ihr zu erwarten ist.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv