Durchlüften 2025: Mix von Minyo Crusaders

Das Durchlüften 2025 ist in vollem Gange. Mit dabei: Die Minyo Crusaders, eine zehnköpfige Band aus Tokio, die traditionelle japanische Folkmusik mit Einflüssen aus kolumbianischer Cumbia sowie afrikanischen und karibischen Rhythmen kombiniert. Die Big Band hat mit dieser Kombination schon drei Alben veröffentlicht und auf diversen Festivals weltweit gespielt, darunter Roskilde, Fusion oder Sziget. Einen Einblick in ihr Verständnis von Musik gibt es im Mix, den die Band exklusiv für GROOVE aufgenommen hat.

Die selbstgesteckte Aufgabe der Band ist es, die namensgebende traditionelle japanische min’yō-Musik einer breiten Masse zugänglich zu machen: Die Lieder des Genres entstanden oft spontan aus dem Alltag von Bauern, Fischern, Handwerkern und Händlern. Viele dieser Lieder dienten praktischen Zwecken – sie begleiteten die Arbeit. „Die Regeln, wie man min’yō singt, mit einer einzigartigen Melodie, kobushi [eine vibratoähnliche Gesangstechnik, Anm. d. Red.], und der Rhythmus der Taiko-Trommel sind Teil unserer DNA. Dennoch ist min’yō eine Musik, die in unserem städtischen Alltag nicht zu spüren ist und sich von der aktuellen japanischen Musikszene ziemlich weit entfernt hat”, sagt Gitarrist und Gründungsmitglied Katsumi Tanaka. Selbstgesteckte Aufgabe der Band: Min’yō-Musik durch die Kombination mit anderen Formen der Weltmusik populärer machen. Ein Anliegen, das gut ins Konzept von Durchlüften passt.

Das Festival, das seit 2021 im Schlüterhof des Humboldt-Forums stattfindet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt der globalen Musikkulturen darzustellen. Ziel ist es, „kraftvolle Künstler:innen aus Afrika, Südamerika, Asien und darüber hinaus in den Fokus zu rücken und gleichzeitig zu untersuchen, wie einige dieser Künstler:innen ihre Traditionen in neue musikalische Identitäten einweben”, so die Kuratorin Melissa Perales.

Dieses Einweben verschiedener musikalischer Identitäten zeigt sich auch im Bandnamen. Die stilprägende japanische min’yō-Musik wird kombiniert mit dem Begriff crusader, der eigentlich aus dem Reggae kommt. Die Mission der Minyo Crusaders aus Tokio beginnt also schon beim Namen.

Tracklist:

Chiemi Eri – Kushimoto Bushi

MINYO CRUSADERS – Kushimoto Bushi

Three cats – Otemoyan

MINYO CRUSADERS – Otemoyan

Jimmy Takeuchi His Exciters – Otemoyan

PAUL MARK AND HIS ORCHESTRA – Aizu Bandaisan

MINYO CRUSADERS – Aizu Bandaisan

Sam Taylor – Aizu Bandaisan

MINYO CRUSADERS – Kaigara Bushi

Tadao Sawai y su orquesta – Frenesi

MINYO CRUSADERS – Hohai Bushi

Franky Sakai & City slickers – Tanko Bushi

MINYO CRUSADERS – Tanko Bushi

The Peanuts – Konpira FuneFune

Yasunori Nakajima & Latin Rythm Kings – Kusatsu Bushi

Tokyo Cuban Boys – Chakkiri Bushi

MINYO CRUSADERS – Soran Bushi

Hozan Yamamoto with Sharps & Flats – Sado Okesa

